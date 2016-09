Ladrões arrombam Quiosque Master Dog na Orla do Lago

O quiosque Master Dog foi arrombado por ladrões na madrugada desta quarta-feira (14), na Orla do Lago Municipal de Novo Progresso.

A proprietária do local, Sandra Mignossi chegou para o trabalho e se deparou com a sujeira e a bagunça deixada pelos bandidos. Eles entraram no quiosque arrombando o cadeado da porta, e acessaram o interior do estabelecimento.

Os bandidos levaram, Televisão e o estoque de bebidas e alimentos. Nem os pães usados para fazer os lanches foram perdoados. Disse a proprietária no seu grupo de Whatsapp, revoltada.

Esta não é a primeira vez que os estabelecimentos da Orla do lago são alvo dos ladrões. A Polícia Militar foi chamada e registrou a ocorrência.

Texto: A Redação Cultura FM – 87.9

Fotos: Whatsapp

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

