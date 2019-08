Ladrões encapuzados invadem residência amaram dona e fogem levando dinheiro, veículo,moto, celulares e joias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após pegarem 01 tv (marca modelo não divulgado,02 aparelhos Celulares,Correntes ,R$ 1000 (mil reais), Pulseiras de ouro, pedras para joias,roupas novas para venda, os ladrões pediram as chaves do veiculo Chevrolet Onix de cor vermelha e da motocicleta Lander, que estava na garagem da residência e fugiram do local levando os veículos.

O fato ocorreu por volta das 02h, onde os quatro indivíduos arrombaram a porta da cozinha adentraram no local, momento em que a proprietária da casa estavam todos dormindo. Uma mulher de 38 anos foi refém pelos bandidos que os amarraram e amordaçaram trancaram dentro do quarto.

You May Also Like