Ladrões fazem buraco na parede para roubar o Banco do Brasil

(Foto: Reprodução)- Invasão à agência do BB ocorreu na madrugada deste domingo (29) em Matupa

Uma agência do Banco do Brasil foi invadida por ladrões na madrugada deste domingo (29), em Matupá (680 km de Cuiabá).

Os criminosos conseguiram entrar no imóvel por um buraco feito em uma parede.

Conforme informações da Polícia Militar, a gerência da agência entrou em contato após perceber pelas câmeras de vídeo que um assalto estava em andamento.

Os policiais foram até o local e viram um Fiat Siena branco saindo em alta velocidade pelos fundos da agência.

Um dos PMs deu ordem para que o veículo parasse, entretanto o condutor, além de não parar, fez disparos contra os policiais, que iniciaram a perseguição.

Os policiais revidaram, porém os bandidos conseguiram fugir.

Após a troca de tiros, outros policias viram o Fiat Siena sendo abandonado por três homens em uma estrada.

No veículo foram encontrados um “pé de cabra”, uma barra de ferro de ferro e uma bolsa feminina.

Outros dois homens foram vistos saindo da agência, mas não foram encontrados.

O boletim de ocorrência não informa se os ladões conseguiram pegar o dinheiro da agêncai. O crime esta sendo investigado pela Polícia Civil de Matupá.

