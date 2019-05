Ladrões furam parede, estouram cofre e roubam banco

Ainda não sabe a quantia que os criminosos conseguiram roubar (Foto:/Via WhatsApp)

Criminosos assaltaram na madrugada desta sexta-feira (24) um banco do município de Tomé-Açú, interior do Estado. Segundo a Polícia Civil, que coletou as primeiras informações, os assaltantes (ainda não há o número de pessoas que participaram da ação) furaram uma parede da agência bancária utilizando ferramentas e, assim, conseguiram acesso à área interna do local.

Para conseguir ter acesso ao local, eles utilizaram ferramentas para fazer um buraco na parede Para conseguir ter acesso ao local, eles utilizaram ferramentas para fazer um buraco na parede (Foto:Via WhatsApp)

Em seguida, eles estouraram um cofre do banco e retiraram valores em dinheiro. Até o momento, não foi informada a quantia exata que foi levada pelos criminosos. Em seguida, o grupo fugiu, sem ser reconhecido.

Ação criminosa aconteceu durante a madrugada Ação criminosa aconteceu durante a madrugada (Foto:Via WhatsApp)

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da Delegacia do Distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, foi ao banco para verificar informações, buscar imagens e outras pistas que possam ajudar a elucidar o crime. O Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal foi acionado para periciar o local.

Após o registro da ocorrência, o caso será encaminhado para a Polícia Federal (PF), por se tratar de instituição do Governo Federal.

