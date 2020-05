Ladrões invadem casa, fazem família refém e roubam caminhonete e cofre em Novo Progresso

Caso ocorreu na manhã desta terça-feira (26). (Foto:Jornal Folha do Progresso)

Uma família foi amarrada e feita refém durante um assalto à residência onde moram no bairro Pires de Lima , área central da cidade de Novo Progresso.

Os ladrões roubaram ,um cofre, joias e uma caminhonete Hilux de cor Prata, que foi usada na fuga.

De acordo com o proprietário da casa conhecido popularmente por Polaquinho, três homens invadiram a residência, depois de render a familia, com arma em punho.

Ao entrarem, os suspeitos acordaram outros familiares e levaram todos para sala, onde foram amarrados.

A Policia esta no encalço dos bandidos, a camionete foi encontrada abandonada nas proximidades da ponte do rio jamanxim.

Por JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

