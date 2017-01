Ladrões invadem PA, roubam vítimas e tentam fugir em carro de paciente

Uma pistola com a numeração raspada, usada pelos assaltantes para cometer o crime, foi apreendida. A polícia também conseguiu recuperar as carteiras e celulares que haviam sido levados das vítimas.

Durante o assalto, uma funcionária entrou em contato com a polícia. Quando os policiais chegaram, os ladrões ainda estavam em frente ao pronto-atendimento. Um deles já estava dentro do veículo e outro ainda do lado de fora.

