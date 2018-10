Ladrões roubam 100 mil reais do Supermercado Castanha em Castelo de Sonhos

Supermercado da Rede Castanha em Castelo dos Sonhos e alvo de assalto durante a madrugada da ultima quinta-feira (11).(Foto:Reprodução)

Na madrugada da última quinta-feira (11) a Polícia Militar informada de que o supermercado Castanha , situado na área central do Distrito de Castelo de Sonhos no municipio de Altamira, tinha sido alvo de furto durante a madrugada.

O local possui câmeras de monitoramento e alarme, porém, os autores do crime teriam entrado no estabelecimento pela parte dos fundos , entraram pelo telhado para ter acesso ao escritório e ao cofre.

Algumas câmeras de segurança foram posicionadas para cima e, depois da ação, os bandidos usaram pano para cobrir o rosto .

Os criminosos efetuaram o roubo na noite, no mesmo dia em que os policiais do distritos estavam ocupado para prender os criminosos do Sindicalista que havia sido assassinado naquele distrito.

O Boletim de Ocorrência foi lavrado e o fato repassado para a Polícia Civil, que deverá buscar câmeras de monitoramento para ajudar a elucidar o crime. NO assalto foi roubado aproximadamente R$ 100 mil reais em dinheiro e o valor de R$ 10 mil em joias.

