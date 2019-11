Ladrões roubam empresa, capotam carro e são presos, mas fogem pelo teto de delegacia em MT

Na quinta-feira (14) os dois suspeitos renderam os funcionários de uma revenda de gás. Policiais fizeram buscas, mas eles não foram encontrados.

Dois ladrões que estavam presos fugiram pelo teto da delegacia da Polícia Civil de Sinop, a 503 km de Cuiabá, nessa sexta-feira (15). Segundo informações, os dois suspeitos haviam roubado uma empresa e presos depois que capotaram o carro na fuga.

Os ladrões não foram localizados até este sábado (16).

De acordo com a polícia, na quinta-feira (14) os dois suspeitos renderam os funcionários de uma revenda de gás em um bairro a 2 km do Centro de Sinop.

Do local eles levaram dinheiro, celulares e uma picape. Os assaltantes capotaram esse veículo já na Estrada Nanci, na zona rural de Sinop.

Eles foram presos e trancados numa cela, no entanto, conseguiram fugir pelo teto da delegacia.

Os dois assaltantes seriam levados neste sábado para audiência de custódia. Os policiais fizeram buscas, mas eles não foram encontrados.

A Justiça, mesmo sem a audiência de custódia, já havia determinado a prisão preventiva dos dois ladrões.

