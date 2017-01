Ladrões são presos em flagrante pela PM em Novo Progresso

Criminosos tinham roubado um celular e agredido a vitima na orla do lago

Na primeira hora da madrugada deste domingo (15), a Polícia Militar de Novo Progresso, prendeu em flagrante um jovem de 18 anos e outro menor , por furto qualificado.

Após ser acionada a Guarnição da polícia militar comandada pelo Sargento Rilton e composta pelo cabo Ferreira , Soldados Farias e Reis saíram na captura do meliante.

Conforme a ocorrência a vitima Radja Vieira da Silva, 14 anos, foi jogada no chão, agredida e teve o celular Gramprime Samsung de cor dourada furtado pelos meliantes. A vítima foi socorrida por populares e levada para o hospital municipal para ser medicada.

Diante das circunstâncias, os militares localizaram Emanoel Jhonatan Bezerra, 18 anos, ele foi o condutor da moto Honda CG 150 Fan de cor preta e placa OTT 4981- PA, na travessa Belém na orla do lago, no momento que ele outro comparsa menor de idade abordaram a vítima Radja Vieira da Silva, 14 anos, jogando a vitima ao chão, foi agredida para roubar um celular.

O crime ocorreu por volta das 21:45 horas do dia 14/01/20017, logo após foram feitas diligências com apoio da Guarnição Rádio patrulhamento comandada pelo aspirante oficial Rabelo, chegou até um dos acusados na rua Tapajós no bairro bela vista em uma residência aonde foram encontrados junto com o suspeito o celular da vítima e a moto usada no crime, que foi reconhecida pela vítima e também o acusado Emanoel.

O acusado que possui inúmeras passagens policiais por furto, foi preso em flagrante pelo crime de furto qualificado e levado para a Central de Polícia Civil , onde foi autuado pelo delegado Daniel que o manteve preso. O Menor foi encaminhado para conselho tutelar para providencias.

