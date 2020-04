Ladrões voadores roubam ouro da Alamos Gold

(Foto:Reprodução)- Criminosos armados voaram com uma remessa de ouro doré da pista da mina Mulatos da Alamos Gold em Sonora, no México. O roubo ocorreu no último dia 8, no momento em que as barras estavam sendo carregadas em uma aeronave. A mineradora não revelou o montante roubado.

A Minas de Oro Nacional, subsidiária mexicana da companhia canadense Alamos Gold, informou que cinco ladrões armados renderam seguranças ainda no início da manhã, quando eles faziam o carregamento das barras em uma aeronave de uma empresa de segurança contratada pela mineradora.

Segundo as vítimas, o que pareceu ser uma aeronave Cessna 206 pousou enquanto os guardas seguranças estavam rendidos e os ladrões carregaram as barras em seu próprio avião. O assalto levou menos de dez minutos. Ninguém foi ferido e as barras estavam seguradas.

Mulatos é uma operação a céu aberto e de lixiviação de 20.000 toneladas por dia. Com base nas reservas no final de 2019 e nas taxas de produtividade atuais, a vida útil da mina é de aproximadamente seis anos.

As operações em Mulatos foram temporariamente suspensas devido à determinação do governo para suspender atividades não essenciais até 30 de abril, como uma medida para conter a propagação da pandemia de Covid-19.

Roubos

O roubo de barras doré de empresas de mineração é um problema em Sonora há anos, mas geralmente os ataques ocorrem durante o transporte em estradas. Uma quantidade não especificada de barras de doré foi roubada de um par de caminhões blindados contratados pela empresa de mineração canadense Penmont em uma rodovia Sonora, em 23 de março.

Uma operação semelhante levou 47 barras de doré também de propriedade da Penmont em novembro. O valor estimado do roubo foi de cerca de US$ 8 milhões à taxa de câmbio da época.

Esta, segundo a imprensa mexicana, é a primeira vez que ladrões usam um avião para realizar um assalto. As informações são do Mining Journal e do Mexico News Daily.

Por: Da Redação Noticias de Mineração Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

http://www.folhadoprogresso.com.br/fundos-imobiliarios-o-que-fazer-durante-a-pandemia/]

Curtir isso: Curtir Carregando...