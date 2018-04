Lago Aramanaí-Encontrado corpo de homem atingido por raio durante pescaria

Jânio Luiz dos Santos, tinha 45 anos. O corpo da vítima foi removido ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC). (Foto: Arquivo Pessoal)

O homem atingido por um raio e que estava desaparecido no lago Aramanaí, na região do Urucurituba, em Santarém, oeste do Pará, foi encontrado morto nesta terça-feira (3). O corpo da vítima foi removido ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC).

Jânio Luiz dos Santos, tinha 45 anos. Ele estava pescando, quando recebeu a descarga elétrica. O incidente aconteceu na manhã de segunda-feira (2). O sobrinho dele que também estava na canoa, não se feriu.

Segundo informações de familiares, pescadores da comunidade iniciaram as buscas enquanto aguardavam a equipe do Corpo de Bombeiros e da Capitania Fluvial de Santarém.

Por G1 Santarém

