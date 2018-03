Lançada ferramenta que pode localizar um celular perdido no Pará

O site permite o cadastro dos equipamentos. A verificação de propriedade é feita pelo IMEI

(Foto Reprodução) – Com um simples cadastro uma pessoa que tenha o celular perdido no Pará pode aumentar as chances de recuperar o bem. É que foi lançado na manhã de hoje (22) um aplicativo, pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) do Estado do Pará, que já está funcionando, em que qualquer cidadão paraenses utilizando esta nova ferramenta que ajuda na recuperação de qualquer tipo de aparelhos celular e tablet furtados, roubados, extraviados e outros. É o site alertacelular.pa.gov.br. O cadastro dos equipamentos é voluntário e feito por meio do Código de Identidade do Celular (Imei).

Segundo Téo Pires, presidente da Prodepa, o aplicativo vai ajudar o cidadão comum a se proteger de furtos e roubos de celulares e tablets, e até recuperar o aparelho. “A expectativa é que a sociedade faça o cadastro prévio do dispositivo que está utilizando e seja fácil para a polícia obter informações desse cadastro e devolva o aparelho, caso ele seja recuperado”, disse.

A iniciativa já acontece nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, estado parceiro do Pará. O delegado-geral da Polícia Civil no Pará, Rilmar Firmino, destacou que em Pernambuco o número de roubos e furtos de celulares caiu em 30% e a recuperação de aparelhos chegou a 82% somente em 2017. A expectativa é que o Pará também chegue a índice satisfatório de recuperação, uma vez que a Polícia Civil tem acesso a todo o histórico do aparelho cadastrado na ferramenta.

Além disso, a tecnologia deverá a ajuda a polícia a mapear os locais onde mais ocorrem esses crimes. “Sem dúvida, a ferramenta é uma aliada para que possamos obter melhor atuação, principalmente, da Polícia Militar. Deu certo em outros estados no Brasil e aqui também dará. Temos muitos celulares apreendidos em unidades policiais, e não temos como identificar quem são os donos. Quem fizer o cadastro no site, o aparelho entra no nosso banco de dados e ao ser recuperado vamos entregar aos proprietários, basta comprovar que o aparelho é daquela pessoa”, explicou o delegado-geral da Polícia Civil no Pará.

Para ajudar na recuperação de qualquer tipo de aparelhos celular e tablet furtados, roubados, extraviados e outros, cadastre seu aparelho no site alertacelular.pa.gov.br.

O cadastro é voluntário para qualquer cidadão no Pará e feito por meio do Código de Identidade do Celular (Imei). Para isso, basta acessar o site e seguir os passos para o cadastro tendo o nome, RG, CPF e endereço.

