Lançamento do Anuário do Pará é um sucesso

Informações atualizadas dos 144 municípios paraenses, dados das riquezas econômicas, culturais, ambientais, além de detalhamentos do ordenamento jurídico e político do Estado, podem ser encontrados na 7ª edição do Anuário do Pará, lançado na noite desta terça-feira (14), no Hotel Atrium Quinta das Pedras, em Belém.

O evento reuniu cerca de 400 pessoas, entre jornalistas, patrocinadores, empresários, políticos, além de representantes do setor produtivo, de órgãos públicos e do meio acadêmico.

O diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará, Fabrizio Guaglianone, ministrou uma palestra com o tema “Sebrae-PA: resultados e impactos das ações nas micro e pequenas empresas paraenses”, sobre o cenário no Estado, o resultado dos atendimentos do Sebrae Pará em 2016 e as suas ações para o futuro.

O diretor-geral do GRUPO RBA, Camilo Centeno, destacou a versatilidade da publicação. “O anuário possibilita a estudantes, pesquisadores, professores, empresários, órgãos públicos e a sociedade em geral acesso às informações mais importantes em vários contextos.”

Confira as novidades do Anuário do Pará 2016-2017:



DEDICAÇÃO

Centeno lembra que a confecção do anuário requer um trabalho minucioso de pesquisa que leva, no mínimo, seis meses para ser concluída. “É um trabalho que nos orgulha e nos gratifica porque é um produto feito por uma equipe de paraenses e impressa totalmente no parque gráfico do DIÁRIO”, ressalta.

Diretor-presidente do jornal, Jader Barbalho Filho lembra que a ideia de produzir um anuário no Estado foi a de reunir numa só publicação as informações atualizadas e mais relevantes do Pará, que até 2010 não existiam.

“É um produto que tem tudo a ver com o jornal: é acessível e leva informações precisas e de fontes seguras para a população. Esse anuário possui uma abrangência gigantesca que nenhuma publicação daqui possui. É uma verdadeira enciclopédia paraense! Agradeço às empresas e instituições parceiras que apostaram e apostam nesse projeto”, detalha.

PATROCINADORES INVESTEM MAIS UMA VEZ NO PROJETO

O patrocínio do Anuário 2016-2017 é da Norte Energia, Sebrae, Fiepa e Jari, com apoio do Banco da Amazônia, Vale e Facepa.

A edição 2016-2017 custará R$ 80 e poderá ser adquirida em 30 pontos de vendas espalhados pela Grande Belém, que serão informados posteriormente.

O exemplar será distribuído gratuitamente em órgãos públicos universidades e em algumas escolas para incentivar a pesquisa.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...