‘Lanchonete Chopão” é alvo de incêndio em Novo Progresso;Vídeo

Um incêndio foi registra na madrugada deste domingo (09) em Novo Progresso.(Foto:WhatsApp)

A lanchonete Chopão que fica na avenida Orival Prazeres, em Novo Progresso, ficou parcialmente destruída após um incêndio registrado na noite sábado (08) para domingo (09.

O dono do estabelecimento registrou o caso na delegacia de policia em suspeita de incêndio criminoso.

O fogo atingiu o teto da lanchonete e também móveis, e objetos. Ninguém ficou ferido. Uma motocicleta que estava no local ficou totalmente destruída. A policia deve ir ao local para investigar as causas do incêndio.

Câmeras de segurança flagraram o incêndio as imagens estão de posse da policia.

Segundo informação preliminar , um motociclista acabou colidindo com a rotatória, em frente ao estabelecimento, com raiva do ocorrido, adentrou ao estabelecimento e incendiou a motocicleta, sob efeito do álcool , descartando a suspeita de incêndio criminoso, a proprietária do estabelecimento esta na delegacia com o acusado resolvendo o impasse.

O suspeito esta detido , prestando depoimento para delegado ,neste momento.

