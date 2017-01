Lateral do Corinthians ‘comemora‘ venda de Uendel e ressalta duelo

No atual cenário, Moisés, de 21 anos, tem apenas um concorrente à vaga no time do técnico Fábio Carille: Guilherme Arana

O Corinthians perdeu o lateral Uendel depois de o clube negociá-lo com o Inter. Moisés, que atuou como titular do Corinthians nas dias primeiras partidas de 2017, viu na saída do ex-companheiro uma chance para enfim atuar pelo clube paulista.

No atual cenário, Moisés, de 21 anos, tem apenas um concorrente à vaga no time do técnico Fábio Carille: Guilherme Arana, que está defendendo a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano.

“A saída do Uendel me ajudou muito e será uma disputa sadia. Ele está na seleção e tenho a oportunidade de mostrar meu potencial. Vou lutar pelo meu espaço, estou confiante”, disse o lateral.Moisés chegou ao Corinthians ainda na temporada 2015, mas nunca teve a chance de disputar uma partida oficial pelo time.

No ano passado, ele acabou emprestado ao Bahia. De volta, o atleta ganhou duas chances na equipe titular, contra Vasco e São Paulo, na Florida Cup.

“Tomara que eu saia na frente agora para assumir essa titularidade”, frisou o jogador, que ganhará nova oportunidade no amistoso com a Ferroviária, nesta quarta-feira, em Itaquera.

TREINO

Os jogadores do Corinthians realizaram somente treinos físicos na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. Os atletas fizeram séries de corridas de 100 metros.

Depois, o elenco corintiano fez exames oftalmológicos. À tarde, os jogadores voltarão a campo para um treino com bola a seis dias da estreia no Campeonato Paulista. O primeiro jogo do estadual será disputado em Sorocaba, contra o São Bento, no próximo sábado. Com informações da Folhapress.

Fonte: Notícias ao minuto.

