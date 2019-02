Lateral do Paysandu rebate “quatro peias” para o Remo: “95% do elenco é novo”

Bruno Oliveira será o titular do Paysandu no Re-Pa (Jorge Luiz / Paysandu)

Primeiro Re-Pa desta temporada de 2019 está marcado para as 16h deste domingo (17), no Mangueirão, em Belém

Único lateral direito de origem do elenco e titular absoluto do Paysandu, Bruno Oliveira já respira o clima do primeiro Re-Pa da carreira e fez questão de rebater o passado recente do clube no clássico. Remo e Paysandu se enfrentarão às 16h deste domingo (17), no Mangueirão, em Belém, com transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Passado

Felipe Marques foi destaque do Remo. Victor Lindenberg deixou o Paysandu sem deixar saudade (Igor Mota / O Liberal)

Em 2018, os dois clubes se enfrentaram quatro vezes e o Leão venceu todas, mas Bruno Oliveira disparou: “Temos a consciência de que é um jogo importante e que no passado tiveram as derrotas, mas estamos tranquilos quanto a isso porque 95% do elenco não esteve presente nesses jogos anteriores. Vamos entrar bem focados e sabendo da importância desse jogo”.

Apesar de não ter participado, Bruno contou que todos no Paysandu sabem o que uma derrota no dérbi pode provocar dentro de um clube. “O clássico é falado desde a apresentação. Estamos cientes de que é o jogo principal. A derrota traz grandes prejuízos. Em todos os clássicos do Brasil é assim: quando um perde, acontece uma crise na semana. É por isso que vamos buscar a vitória.”

Preparação

Os treinamentos já estão voltados para o Re-Pa. Aliás, Bruno Oliveira revelou que o técnico João Brigatti já está, inclusive, “desenhando” a equipe que entrará como titular no duelo.

“A semana é de estudos. O Brigatti já está desenhando a equipe. Vamos ter a análise do nosso jogo contra o Castanhal e também assistir à análise do jogo do Remo para montarmos a melhor estratégia e não sermos surpreendidos em campo”, disse.

Outro ponto destacado é o fato de o Remo ter um jogo eliminatório no meio da semana. O Leão enfrentará o Serra (ES), às 19h30 (horário de Belém) desta quarta-feira (13), no Espírito Santo, com a missão de vencer para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. O compromisso remista é visto como algo que pode ser considerado uma vantagem para os bicolores.

“Em relação ao desgaste físico e psicológico, sim (é uma vantagem para o Paysandu). Mas clássico é clássico e não tem fator de jogo no meio da semana que possa interferir tanto assim. Eles (Remo) virão com sangue no olho e nós também estaremos com sangue no olho desde o início”, garantiu Bruno.

Responsabilidade

Diante de um clássico que traz uma cobrança extra por vitória, o lateral do Papão fez questão de ressaltar que o trabalho mental dentro do clube é justamente o de combate à preocupação exagerada.

“A responsabilidade existe em todos os jogos, mas por se tratar de um Re-Pa estaremos bem mais ligados e focados. Não vemos pressão e nem devemos ver para não chegar ao dia do jogo com um peso a mais nas costas. Para nós, é um jogo-chave em que a vitória fará a torcida vir mais ainda ao estádio, algo que vai ser muito importante para a nossa continuidade no campeonato”, concluiu.

