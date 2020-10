Lateral vai embora e Corinthians acerta retorno campeão mundial

Fábio Santos deve voltar ao Corinthians. O clube do Parque São Jorge já tem acordo com o Atlético-MG e com o jogador, que deve se apresentar em São Paulo na próxima semana.

O contrato terá vencimento em dezembro de 2021

A transferência acontecerá nos moldes das contratações de Otero e Cazares. O Corinthians não precisará desembolsar qualquer quantia financeira e assumirá apenas o salário do atleta, que será equivalente a menos da metade do teto do clube (a reportagem prefere não divulgar o valor).

Pelo Galo, o jogador de 35 anos fez apenas cinco partidas no Campeonato Brasileiro, ou seja, não chegou ao limite de sete jogos, que o impediria de defender outro clube na mesma edição.

A contratação também foi motivada pela iminente saída de Sidcley. Emprestado junto ao Dínamo de Kiev até o final de 2020, já é certo que Sidcley voltará à Ucrânia ao fim do prazo.

Pelo Corinthians, Fábio Santos soma 214 atuações, sendo 213 como titular, de 2011 a junho de 2015. Foram 14 gols marcados e presença nos títulos: Mundial de Clubes (2012, Libertadores da América (2012), Brasileirão (2011 e 2015), Paulista (2013) e Recopa Sul-Americana (2013).

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...