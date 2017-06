Laura Wie raspa a cabeça e anuncia cura de câncer de mama

Em outro post, a famosa – que trabalhou por anos com Amaury Jr. em seu programa na RedeTV! – posou com uma amiga que decidiu raspar o cabelo em solidariedade a Laura. “Ainda sem palavras para expressar o significado deste gesto tão impregnado de amor.”

“Já curada de um câncer de mama e fazendo quimioterapia preventiva, decidi raspar a cabeça as mãos, o coração e o apoio do meu amigo de vida Mauro Freire. Estou bem e segura, entendendo que a beleza não pode ter um único padrão”, postou.

Laura Wie surpreendeu os fãs ao posar careca ao lado de um amigo, na última terça-feira (6). No Instagram, a apresentadora explicou o novo visual e deu uma ótima notícia aos seguidores com relação ao seu estado de saúde.

