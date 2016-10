LBV conscientiza mulheres na prevenção sobre o câncer de mama

A ação orientou as famílias sobre as várias formas de diagnosticar o câncer de mama, um dos tipos mais incidentes em mulheres

Ananindeua, PA — Por se preocupar com a saúde de seus atendidos, a Legião da Boa Vontade (LBV), realiza, durante o ano, diversas ações de conscientização e prevenção de doenças. Nesta semana, a entidade reuniu suas atendidas e promoveu uma palestra educativa para reforçar a importância dos exames preventivos, visando orientar as famílias sobre as várias formas de diagnosticar, logo de início, o câncer de mama.

A palestra foi ministrada pelo dr. Mário Albuquerque, da unidade de saúde Celso Leão. Ele esclareceu as dúvidas sobre os cuidados e os hábitos necessários da prevenção ao câncer de mama. “A orientação sobre o câncer de mama é de fundamental importância, porque até hoje o nosso melhor tratamento ainda é a prevenção. Como se trata de câncer, para se ter uma boa chance de cura, ele tem que ser diagnosticado precocemente“, disse.

Satisfeita com o que aprendeu, a senhora Francisca da Silva, que tem seu filho atendido pela LBV, comentou: “Gostei muito. Se eu tivesse oportunidade de ter assistido uma palestra como essa 10 anos atrás antes de fazer minha cirurgia teria sido mais tranquilo, porque no começo eu me desesperei, achando que era preciso tirar a mama, mas Graças a Deus, com a cirurgia, descobri que era benigno, deu tudo certo e hoje estou aqui, curada e agradeço a Legião da Boa Vontade por sempre incentivar cada um de nós de procurar um médico para cuidarmos da nossa saúde”.

“Esse trabalho que fazem na LBV é muito bonito. Espero poder contribuir mais ainda com essa unidade, é um trabalho cristão e do bem, envolve muito amor e muita dedicação dessas pessoas, desejo todo sucesso e que todos possam ajudar a contribuir com essa causa que é linda”, destacou a dra. Mayara Nascimento, da Unidade de Saúde.

A palestra foi muito importante por que orienta as famílias, principalmente as mulheres a cuidarem da saúde. Grande parte das mães não têm tempo de ir ao médico, pelo motivo de cuidarem de seus filhos e dos fazeres do lar. Então, essa palestra vem trazer esclarecimentos sobre a doença, prevenção e tratamento, pois se diagnosticado cedo, tem grandes chances de cura. O que a gente puder fazer para passar os conhecimentos preventivos, vamos fazer. Nós nos preocupamos com a saúde dos nossos atendidos”, concluiu Rosiane Nunes, assistente social da LBV.

Em Ananindeua, PA, o Centro Comunitário de Assistência Social, da Legião da Boa Vontade, está localizado na Rua Claudio Saunders, 172 — Centro. Para outras informações, ligue: (91) 3250-3192.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...