LBV REALIZA FESTA JUNINA EM BELÉM

A Legião da Boa Vontade (LBV) realiza neste sábado (16) o tradicional Arraial da Boa Vontade. O evento tem início às 8 horas, na Escola de Educação Infantil Jesus, mantida pela Instituição, localizada na Travessa Padre Eutiquio, 1976, no bairro da Batista Campos. A programação inclui apresentações culturais, brincadeiras, sorteio de prêmios e barracas com comidas. A festividade prossegue até 17 horas e tem como objetivo angariar fundos para a manutenção da Escola da Instituição, que atende crianças de 3 a 5 anos de idade.

