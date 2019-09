“Legalização da Atividade Garimpeira” será a pauta principal na audiência pública que irá acontecer na próxima sexta-feira (27) no espaço português, em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fonte: Plantão 24horas News com informações do Repórter Marinaldo Silva.

A expectativa é de um grande público na audiência desta sexta feira a partir das 9hrs da manhã, no espaço Português, onde também estarão presentes deputados federais da comissão de minas e energia do congresso nacional.

O vereador Wescley Tomaz, destacou as reuniões em Brasília onde foi feito um mapeamento das áreas de garimpo na região. Segundo o parlamentar, cerca de 1900 garimpos estão em áreas que podem ser legalizadas o que depende somente do governo federal.

A coletiva de imprensa foi convocada pelo prefeito Valmir Clímaco na manhã desta quarta-feira (25), e contou com a presença dos principais meios de comunicação da cidade, além de vereadores e empresários do setor mineral da região. A pauta principal da coletiva foi a audiência desta sexta feira em Itaituba para discutir sobre a legalização da atividade garimpeira.

