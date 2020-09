Legislativo -125 pedem registros de candidaturas a vereador em Novo Progresso; 7 buscam reeleição

Os mais de 22.6 mil eleitores de Novo Progresso terão lista grande de opções para candidatos a vereador em 15 de novembro. Terminado o prazo para pedido de registro em Novo Progresso, 125 pessoas registraram as candidaturas junto à Justiça Eleitoral e agora aguardam julgamento. O número é menor que no último pleito, em 2016, quando foram 146 candidatos.

Em Novo Progresso são 11 cadeiras no legislativo. Caso todos os registros sejam aprovados, a corrida terá média de 11,3 candidatos por vaga. Entre os concorrentes, 41 são mulheres e 84 homens.

O salário de cada vereador está fixado em R$ 5.053,89 mil. a

O Jornal Folha do Progresso apurou, por partidos;

PSD: 16

Republicanos: 6

PROS:12

PSC:10

PSDB:16

PL :16

PSB :3

DEM:17

MDB:16

Patriota: 12

Reeleição

Entre os 9 atuais vereadores, apenas dois não tentarão a reeleição. Nego do Bento (PROS) , que optou compor chapa pelo PL como vice do atual prefeito Macarrão. Marconi da Unika (Patriota), vai como candidato a vice de do vice- Prefeito Gelson Dil (MDB).

Tentam a reeleição os vereadores Samuel(PSDB), Cabral (PL), Professor Gilberto (PSB), Edemar Onetta(MDB), Juarez Civieiro (PL), Chico Souza (PSC) e Jovenil Vargas(PL).

Par aproxima legislatura serão 11 vagas.

Veja lista com números dos candidatos à vereador de Novo Progresso-PA

ADAMYS RICARDO ADAMYS RICARDO DA SILVA 55192 Aguardando julgamento PSD PSD ADELMIR DA SILVA ADELMIR DA SILVA 10123 Aguardando julgamento REPUBLICANOS REPUBLICANOS ADRIANA MANFROI ADRIANA MANFROI MENDES 51163 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA ALEANDRA ALEANDRA DA SILVA CAVALCANTE 45789 Aguardando julgamento PSDB PSDB ALICE BUSARELLO DORALICE SOUSA BUSARELLO 51010 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA ANA CRISTINA ANA CRISTINA DA CUNHA ALMEIDA 15444 Aguardando julgamento MDB MDB ANGELINA SPAK ANGELINA SPAK 20888 Aguardando julgamento PSC PSC ANTONY DO POSTO ANTONIO PEREIRA DA SILVA 20345 Aguardando julgamento PSC PSC BASTOS CAIO BASTOS DA SILVA 25851 Aguardando julgamento DEM DEM BEPDJY RE KAMAÚ BEPDJY RE MEKRAGNOTI RE 45639 Aguardando julgamento PSDB PSDB BILL JAMILSON SILVA DA CONCEIÇÃO 51233 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA BRUNO BRUNO ALVES FEITOSA 90000 Aguardando julgamento PROS PROS BUENO SEBASTIÃO DETOMIN BUENO 22369 Aguardando julgamento PL PL CABRAL ANTONIO DE JESUS ALBUQUERQUE 22123 Aguardando julgamento PL PL CARLITO CARLITO PRUDENTE CARDOSO 45678 Aguardando julgamento PSDB PSDB CEARÁ PIRANHA ANTONIO SOUSA 90345 Aguardando julgamento PROS PROS CHICO RODRIGUES FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA 45677 Aguardando julgamento PSDB PSDB CHICO SOUSA FRANCISCO GOMES DE SOUSA 20333 Aguardando julgamento PSC PSC CHINA JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA FILHO 22333 Aguardando julgamento PL PL CLAUDINEI MOTO TAXI CLAUDINEI BUSS 15333 Aguardando julgamento MDB MDB CLAUDIO SILVA CLAUDIO DA SILVA 55355 Aguardando julgamento PSD PSD DALVA MENDES DALVA APARECIDA DE SOUZA HONORATO 25645 Aguardando julgamento DEM DEM DANIEL DA AUTO ESCOLA DANIEL MARQUES DA SILVA 15888 Aguardando julgamento MDB MDB DELZA NUNES DELZA NUNES DA SILVA 15500 Aguardando julgamento MDB MDB DILEAN LOJA QUINZE DILEAN LAVEZZO BARBOSA 51015 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA DIRCK ROBERTO DIRCK ROBERTO DA SILVA 15163 Aguardando julgamento MDB MDB DJENANNY DJENANNY PEREIRA 45245 Aguardando julgamento PSDB PSDB DONA IRENE IRENE TEODOROVITZ VIEIRA 55444 Aguardando julgamento PSD PSD DONIZETE DUARTE DONIZETE SEVERINO DUARTE 51380 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA DR ESDRAS ESDRAS ROCHA MIRANDA FERREIRA 15111 Aguardando julgamento MDB MDB DR EVERSON EVERSON FRITSCH BRANCO 45555 Aguardando julgamento PSDB PSDB EDEMAR DILL ELETRECISTA EDEMAR DILL 51100 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA EDEMAR ONETTA EDEMAR ONETTA 15678 Aguardando julgamento MDB MDB ELIANE ELIANE SANTOS SOUSA 55123 Aguardando julgamento PSD PSD ELISANGELA ELISANGELA DA SILVA GONÇALVES 90888 Aguardando julgamento PROS PROS EURY EURINEDE LIMA DE SA 55242 Aguardando julgamento PSD PSD FRANCIS CABELEREIRA FRANCISCA TEREZA DE OLIVEIRA 25385 Aguardando julgamento DEM DEM GERALDO DAS IDENTIDADES GERALDO DE OLIVEIRA 25888 Aguardando julgamento DEM DEM GILÓ DA SAUDE GILOMITA MATIAS DA SILVA 10789 Aguardando julgamento REPUBLICANOS REPUBLICANOS GUILHERME GUILHERME DOS SANTOS 40321 Aguardando julgamento PSB PSB GUISA GISELA BRINGMANN 25678 Aguardando julgamento DEM DEM GUSTAVO PINHEIRO WERICLIS GUSTAVO BALEEIRO PINHEIRO 51510 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA HERLAN CARDOSO HERLAN GOMES CARDOSO 15000 Aguardando julgamento MDB MDB IRENE A PIONEIRA IRENE SALETE DE SOUZA 22345 Aguardando julgamento PL PL IRMA ELIANE ELIANE VARGAS 45115 Aguardando julgamento PSDB PSDB IRMÃ LUCIA MARLUCIA DE SOUSA DE OLIVEIRA 90355 Aguardando julgamento PROS PROS IRMÃO RELOJOEIRO JURUANE OLIVEIRA SANTOS 90777 Aguardando julgamento PROS PROS IRMÃ ROSE ROSELI DOS SANTOS DA SILVA 25100 Aguardando julgamento DEM DEM ISAK DA AMBULÂNCIA ISAK GOMES DE CARVALHO 20555 Aguardando julgamento PSC PSC IVONETE DA FEIRA IVONETE APARECIDA DALLAGNOL PELISSAN 90212 Aguardando julgamento PROS PROS JAIR DO TITÃO JAIR FRANCISCO DE SOUZA VAZ 55555 Aguardando julgamento PSD PSD JAQUELINE CAMINHONHEIRA ELAINE JAQUELINE LOPES VANSO 15001 Aguardando julgamento MDB MDB JEANI DO BAR JEANI SILVA DE OLIVEIRA 22163 Aguardando julgamento PL PL JOANA DA HABILITA JOANA DARC PEREIRA DE OLIVEIRA CEZAR 25000 Aguardando julgamento DEM DEM JOÃO AMARELO JOÃO EVANGELISTA ALVES 15220 Aguardando julgamento MDB MDB JOÃO GARIMPEIRO JOÃO BATISTA DE JESUS 22022 Aguardando julgamento PL PL JOAO MITIKUS JOAO MITKUS NETO 55222 Aguardando julgamento PSD PSD JOSIANA DEMBINSKI JOSIANA DA SILVA DEMBINSKI 22555 Aguardando julgamento PL PL JOSIAS JOSIAS SILVA RIBEIRO 25222 Aguardando julgamento DEM DEM JOVEN JOVENIL VARGAS 22122 Aguardando julgamento PL PL JUAREZ CIVIERO JUAREZ CIVIERO 22456 Aguardando julgamento PL PL JULIANO SIMIONATO JULIANO CESAR SIMIONATO 25555 Aguardando julgamento DEM DEM KARINA CRISTINA KARINA CRISTINA FERREIRA 10777 Aguardando julgamento REPUBLICANOS REPUBLICANOS KIKO AUTO ELÉTRICA SEBASTIÃO ALVES DIAS 15555 Aguardando julgamento MDB MDB LAERCIO FRIES LAERCIO FRIES 15236 Aguardando julgamento MDB MDB LIA PUBLICIDADE LIAMAR MONTEIRO CASSIANO 25321 Aguardando julgamento DEM DEM LOIRÃO REGINALDO RIBEIRO 25123 Aguardando julgamento DEM DEM LUANA DONEDA LUANA VANESSA DONEDA 22321 Aguardando julgamento PL PL LUDIO VIEIRA LUDIO VIEIRA PINTO 55777 Aguardando julgamento PSD PSD LUIZÃO LUIZ HELFENSTEIN 15222 Aguardando julgamento MDB MDB LUZIA ZANON LUZIA FERREIRA ZANON 55333 Aguardando julgamento PSD PSD MAGNO COSTA MAGNO COSTA CARDOSO 22111 Aguardando julgamento PL PL MARIA CONSELHO NEUZA MARIA DOS SANTOS 20777 Aguardando julgamento PSC PSC MARIA DO CALDO MARIA APARECIDA LUIZ 40123 Aguardando julgamento PSB PSB MARIA TCHU TCHUCA MARIA AUXILIADORA DE SOUZA 10200 Aguardando julgamento REPUBLICANOS REPUBLICANOS MARIO DO CHOPÃO VANDERMARIO CHAVES DE SOUZA 55000 Aguardando julgamento PSD PSD MARLYCE GOMES MARLYCE GOMES DA COSTA 55456 Aguardando julgamento PSD PSD MARTINHA DO HOTEL TROPICAL MARTA SMOLSKI DILL 15115 Aguardando julgamento MDB MDB MATEUS MONTEIRO MATEUS MONTEIRO SANTOS 15015 Aguardando julgamento MDB MDB MAURO RATO MAURO CESAR DA SILVA BRESCIANI 22777 Aguardando julgamento PL PL MIRA RODRIGUES MARIA ALZEMIRA FERREIRA RODRIGUES 45645 Aguardando julgamento PSDB PSDB MOCELIO MOACELIO PEREIRA MELO 55111 Aguardando julgamento PSD PSD MOISES MOTO TAXI MOISES DE LIMA FERREIRA 22888 Aguardando julgamento PL PL MONICA DA FARMACIA MONICA MARIA LIMA DE CARVALHO 45777 Aguardando julgamento PSDB PSDB NALDO MATOS SEGINALDO SOUSA MATOS 10380 Aguardando julgamento REPUBLICANOS REPUBLICANOS NANDO VALFRIDE RODRIGUES DOS SANTOS 90222 Aguardando julgamento PROS PROS NATY DO PRÉ MOLDADO NATALINA BARCELOS 51470 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA NEGHINHO BUBURÉ ROSEILTON PEDROSO DE OLIVEIRA 25163 Aguardando julgamento DEM DEM NETO FELIZARDO NETO ALVES DA SILVA 45666 Aguardando julgamento PSDB PSDB NUBIA DO CROCHE MARIA NUBIA DOS SANTOS 45045 Aguardando julgamento PSDB PSDB ORLANDO DA MULTIMÓVEIS ORLANDO DOMINGOS BIANCHINI 51022 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA PALMARO PALMARO DE SOUZA FERREIRA 45163 Aguardando julgamento PSDB PSDB PAQUITO AROLDO RIBEIRO GALVÃO 25456 Aguardando julgamento DEM DEM PASTOR ROBERTO JOSE ROBERTO FERREIRA SILVA 25444 Aguardando julgamento DEM DEM PAULO DO VITÓRIA PAULO SOUZA DA SILVA 90999 Aguardando julgamento PROS PROS PAULO KAIAPO KUDJEKRE KAIAPO 20222 Aguardando julgamento PSC PSC PEDRINHO PEDRO BRUNO RAUBER 55789 Aguardando julgamento PSD PSD PEDRO ACESSÓRIOS PEDRO LOPES ALENCAR 90555 Aguardando julgamento PROS PROS PIAUÍ BARBICHA JOSE MONSUETO GOMES 25800 Aguardando julgamento DEM DEM PROFESSOE DILMAR DILMAR RIBAS 45454 Aguardando julgamento PSDB PSDB PROFESSORA BEATRIZ BEATRIZ COELHO DE PAULA 22722 Aguardando julgamento PL PL PROFESSORA MEL NELSINDA FORSTER 22000 Aguardando julgamento PL PL PROFESSOR AUGUSTO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA 22222 Aguardando julgamento PL PL PROFESSOR GILBERTO GILBERTO LUIZ DOS SANTOS 40444 Aguardando julgamento PSB PSB REELEIÇÃO PROF NUBIA MACHADO NUBIA SILVANA LIMA MACHADO FRANCHINI 15123 Aguardando julgamento MDB MDB RAFAEL DO PRADO RAFAEL LEITE DO PRADO 55455 Aguardando julgamento PSD PSD REGINALDO VIANA REGINALDO VIANA DOS SANTOS 20000 Aguardando julgamento PSC PSC RODRIGO OLIVEIRA RODRIGO TADEU DA SILVA DE LIVEIRA 20789 Aguardando julgamento PSC PSC RONI RONIVOM LISBOA DA SILVA E SILVA 45525 Aguardando julgamento PSDB PSDB SAMUEL BORTOLIN SAMUEL DE OLIVEIRA BORTOLIN 45123 Aguardando julgamento PSDB PSDB SELMA JOSELMA MENDES GOMES 51051 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA SILAS SILAS SILVA LIMA 51321 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA SUB CRUZ MANOEL CRUZ DA SILVA 55190 Aguardando julgamento PSD PSD SUZETE SUZETE MARIA DE CASTRO 20163 Aguardando julgamento PSC PSC THIEGO PANDORA THIEGO CEZARIO DA SILVA 90321 Aguardando julgamento PROS PROS TIRIRICA CLEVE GONÇALVES DA SILVA 22221 Aguardando julgamento PL PL TOCO KLEVERSON CARBONI PAVAN 25789 Aguardando julgamento DEM DEM TONY TONY FABIO GONÇALVES RODRIGUES FILHO 20123 Aguardando julgamento PSC PSC TOTÓ JOSÉ MILTON LIMA SAMPAIO 25333 Aguardando julgamento DEM DEM VAL MOTOS VALMOR CAZOL PEREIRA 45999 Aguardando julgamento PSDB PSDB VANDERLEI AGUIAR VANDERLEI AGUIAR 10456 Aguardando julgamento REPUBLICANOS REPUBLICANOS VANDERLEI BUCHUDINHO VANDERLEI ONOFRE DA SILVA 51234 Aguardando julgamento PATRIOTA PATRIOTA VICENTE DA RODOVIARIA VICENTE FERREIRA DOS SANTOS 55888 Aguardando julgamento PSD PSD VITOR DA CIVIL VICTOR NASCIMENTO CORREA 90765 Aguardando julgamento PROS PROS ZÉ NETO JOSE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO 90333 Aguardando julgamento PROS PROS

