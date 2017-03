Legislativo Municipal realiza mais uma sessão ordinária

Requerimento 015/2017: De autoria de Juarez Civieiro, que dispões sobre reformas e pinturas na Escola EMEIEF Isaias Antunes Pinheiro, no Km 1000, com construção de um muro e duas salas de aula.

Indicação 004/2017: De autoria de Gilberto Luiz do Santos, que indica a substituição das luminárias queimadas em toda a sede do município e nas comunidades do interior.

Indicação: 002/2017: De autoria de Francisco Lazarin Vieira que indica ao excelentíssimo Prefeito de Novo Progresso, para que em parceria com a superintendência Regional do Trabalho (STRE) proceda estudos para implantação de um local para aquisição da carteira de trabalho (CTPS) digital.

You May Also Like