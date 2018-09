Leilão da Receita Federal tem Hilux por 14 mil reais

O carro a ser leiloado é do modelo da foto e um dos mais atrativos no negócio (Foto: Reprodução) – Quem está na busca de um carro grande e por um preço bem abaixo do mercado pode conferir o leilão que a Receita Federal abre nesta segunda-feira (10). Entre os veículos tem uma Hilux por R$ 14 mil e uma picape L200 por R$ 20 mil.

Segundo o site oficial do leilão, os lances podem ser dados até o dia 24 de setembro e o resultado sai no dia seguinte.

Os Interessados podem conhecer veículos como carros, motos e caminhões pelo site oficial ou por visita presencial.

O leilão, com 60 lotes, ocorre até o dia 25 deste mês.

