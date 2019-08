Leilão público oferece motos e carros a partir de R$ 100 no Pará

Sead realiza leilão público de veículos em condição de recuperação ou de sucata. — Foto: Ascom Sead

Os veículos estão em condição de recuperação e sucata. São 64 lotes. Os lances podem ser feitos presencial ou virtualmente.

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) realiza leilão público de veículos de órgãos da administração pública em condição de recuperação e sucata, na quarta-feira (21). O leilão é do tipo maior lance ofertado para alienação de veículos em condição de recuperação e sucata. Serão ofertados 64 lotes, que podem ser acessados pelo site do Diário Oficial do Estado.

O leilão será realizado presencialmente e também on-line, através do site da leiloeira responsável pelo certame. A lista de oferta e os valores iniciais de cada lote, podem ser consultados no edital de leilão, que foi publicado no DOE.

Os bens que já não podem ser aproveitados pelos órgãos da Administração Pública Estadual são encaminhados à Sead e acondicionados em depósito onde aguardam a classificação por leiloeiro público.

Serviço

Mais informações sobre os lotes, estado físico e especificações dos bens em leilão podem ser obtidas diretamente no escritório da leiloeira e pelos telefones (91) 3255-6372 e 3241-2168; ou ainda na Diretoria de Gestão de Patrimônio da Secretaria de Estado de Administração (DGP/Sead), pelo telefone (91) 3194-1348.

O leilão presencial ocorre no dia 21 de agosto, a partir de 10h, no escritório da leiloeira, localizado na Alça Viária, Km 01, n° 888, no município de Marituba.

