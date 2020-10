Leitor flagra carro da Força Nacional estacionado na faixa de pedestre no centro de Novo Progresso.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Indignado, o leitor, que preferiu não se identificar, relatou que essa situação é comum com as viaturas do Ibama,Icmbio e Força Nacional, em agencias bancarias, etc… Eles não respeita a sinalização nem para estacionar, a cidade não merece isto!

Leitor do Jornal Folha do Progresso flagrou, nesta segunda-feira (28/09), a folga de um condutor da Força Nacional que parou em cima da faixa de pedestre. A imagem foi registrada por volta das 9h30 na Avenida Jamanxim cetro comercial de Novo Progresso.

