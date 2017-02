Lembra dele? Menino desnutrido vai ao seu 1º dia de aula

Na época, o resgate viralizou e eles conseguiram arrecadar um milhão de dólares para custear os tratamentos

Há um ano, no dia 30 de janeiro de 2016, o pequeno Hope, de apenas dois anos, foi encontrado desnutrido e abandonado na Nigéria. Anja Ringgren Loven, uma dinamarquesa que trabalha com caridade no país africano, seu marido e sua equipe de resgate o encontraram e cuidaram dele.

Eles tiveram que levá-lo para um hospital para tratar os vermes que tinha no estômago, além da desnutrição. Na época, o resgate viralizou e eles conseguiram arrecadar um milhão de dólares para custear os tratamentos.

A família o abandonou porque achava que ele era uma bruxa e Anja o encontrou na rua. No último dia 30, a dinamarquesa compartilhou uma foto de Hope agora: saudável, pronto para ir ao seu primeiro dia de aula!

Em seu Facebook, Anja escreveu: “No dia 30 de janeiro de 2016, eu fui em uma missão de resgate com David Emmanuel Umem, Nsidibe Orok e nosso time nigeriano. Uma missão de resgato que viralizou e hoje faz exatamente um ano que o mundo conheceu um pequeno menino chamado Hope”, em uma foto ‘igual’ a do ano anterior, na qual ela dá água na boca do menino. “Essa semana, Hope começa a ir a escola”, completou.

Fonte: O Globo.

