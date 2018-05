Lesionado, jogador titular do México é liberado e está fora da Copa

Néstor Araujo luta desde março contra um problema no joelho.

O zagueiro Néstor Araujo não estará na Copa do Mundo na Rússia. Titular da zaga da seleção mexicana, ele luta desde março contra um problema no joelho e nesta quarta-feira (23) foi liberado dos treinos devido a uma tendinite.

Araujo era titular nas Eliminatórias e estava recuperando o posto nos últimos amistosos disputados pelo México, mas sofreu uma lesão no último deles: contra a Croácia, em 27 de março. Ainda assim teve seu nome incluído entre os 28 pré-convocados pelo técnico Juan Carlos Osorio para o Mundial, mas acabou cortado da preparação devido à contusão no joelho.

Segundo o comunicado divulgado pela Federação Mexicana de Futebol, o zagueiro “volta ao Santos Laguna [o clube que defende], cujos médicos determinarão os passos seguintes de sua recuperação”.

A liberação tira Néstor Araujo dos amistosos contra País de Gales e Escócia, respectivamente nos dias 28 de maio e 2 de junho. O corte da Copa do Mundo em si deve ser oficializado até 4 de junho, prazo final imposto pela Fifa para que as seleções divulguem a convocação final.

Fonte: FOLHAPRESS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...