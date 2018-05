Lexa curte lua de mel e exibe corpão na web. Veja as fotos.

(DOL) Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Curtindo sua Lua de Mel após o casamento com MC Guimê, a cantora Lexa aproveitou para compartilhar um pouco dos momentos com seus fãs nas redes sociais.

You May Also Like