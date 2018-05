Lexa e Guimê usam aliança de quase R$ 90 mil em diamante, ouro e rubi

Lexa e MC Guimê pensaram em cada detalhe para o casamento deles, ocorrido na noite de terça-feira (22/5), em São Paulo. A noiva, que subiu ao altar usando um vestido de R$ 100 mil, e o amado trocaram alianças avaliadas em quase R$ 90 mil.

De acordo com o UOL, os noivos foram ao ateliê de Rubia Pinheiro, dona da Rubia Colonial, em São Paulo, e encomendaram os itens essenciais para o casório. Segundo a profissional responsável pela confecção das alianças, o par custa R$ 89 mil. Além disso, foi personalizado especialmente para os pombinhos.

Rubia informa que o anel de Guimê contém “rubi e diamantes de excelente qualidade”. Tanto a aliança dele quanto à de Lexa foram preenchidas com rubis. Ainda conforme o UOL, as joias são de ouro 18 quilates e pesam aproximadamente 40 gramas.

O trabalho nas alianças envolveu cinco profissionais, de acordo com Rubia, que declara terem levado 40 dias para confeccionar os acessórios.

Fonte: Metropoles

