Liberada passagem de carros na BR-163 no MT; DNIT inicia recuperação

(foto: Só Notícias e divulgação/Tv Cidade/reprodução) Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649 .

“Vamos refazer o aterro utilizando pedras. Em torno de 15 caminhões carregados com pedras estão vindo pra gente resolver esse problema. Nossa meta é liberar hoje. Não posso dizer se vai ser até às 4 da tarde mas vamos liberar hoje. Salvo algum caso fortuíto do aterro ceder de uma vez, que não é o caso porque uma parte está estável, nós vamos estabilizar a outra parte (pista) para dar condições ao tráfego pesado. Nossa meta é liberar o tráfego o mais rápido possível, “disse Gustavo, a Tv Cidade.

O engenheiro Gustavo Boerger, do DNIT, confirmou que o tráfego de veículos e motos na BR-163 em Itaúba foi liberado, há pouco, em meia pista. Ele previu que possivelmente ainda hoje carretas e caminhões possam passar. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura já transportaram pedras, tubulação e cascalho para reconstruir o bueiro que não suportou drenar toda a água das fortes chuvas “derrubando” o barranco e parte da rodovia. Parou de chover em Itaúba e o trabalho de recuperação está iniciando.

You May Also Like