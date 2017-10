Liberado clipe de Anitta e DJ Alesso gravado na Floresta Amazônica

Com mais de 204 mil curtidas no Youtube e o primeiro nas trends dos vídeos em alta, o clipe “Is That For Me”, do DJ internacional Alesso e da cantora Anitta está bombando na internet.

Gravado na Floresta Amazônica, a mais nova balada eletrônica faz parte do projeto “Xeque-mate”, em que um novo single é lançado por mês.

Assista:

Fonte: DOL.

