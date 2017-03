Libertadores começa nesta terça já com brasileiros em campo

Brasil tem 8 times disputando a competição; ao todo, 32 clubes vão disputar o título do torneio mais cobiçado da América

Começa nesta terça-feira (7) a fase de grupos da competição mais cobiçada da América do Sul: a Taça Libertadores, que chega a sua 58ª edição com um número recorde de participantes. Serão 32 times disputando o troféu mais cobiçado e mais difícil do continente. Do Brasil, participam Atlético-MG, Atlético-PR, Botafogo, Chapecoense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos.

O Palmeiras, campeão brasileiro de 2016, é um dos favoritos ao título da “Liberta” deste ano. O Verdão se reforçou com Felipe Melo e Borja, atacante que venceu a competição no ano passado com o Atlético Nacional. O time teve sua melhor participação no torneio em 1999, quando levantou o caneco.

O Atlético-MG foi campeão em 2013. O Botafogo registrou sua melhor Libertadores em 1963, quando foi semifinalista. O Flamengo de Zico conquistou a Taça em 1981, quando teve sua melhor participação. O Grêmio já levou o título duas vezes: em 1983 e 1995. O Santos, também favorito, venceu em 1962, 1963 e 2011. Já a melhor participação do Atlético-PR ocorreu em 2005, quando o time paranaense foi finalista. Já a Chapecoense é estreante na competição.

CALENDÁRIO

O calendário vai ser um desafio a mais para os times brasileiro na atual edição da Libertadores, que passa a acontecer durante o ano. Como pontuou a Folha de S.Paulo, Atlético-MG, Atlético-PR, Botafogo, Chapecoense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos vão disputar de disputar os Estaduais, o Brasileiro e a Copa do Brasil ao mesmo tempo em que jogarão a Libertadores. O campeão será conhecido daqui a quase nove meses. A grande final acontece nos dias 22 e 29 de novembro.

PARA ASSISTIR

Quem não conseguir ou puder ir aos estádios torcer pelo seu time, pode assistir aos jogos da Libertadores pela TV. A FOX possui os direitos na televisão paga em toda a América. No canal aberto do Brasil, a Libertadores é sublicenciada para a TV Globo.

CONFIRA OS GRUPOS E A DATA DOS PRIMEIROS CONFRONTOS:

Grupo 1

Atlético Nacional

Estudiantes

Barcelona de Guayaquil

Botafogo

Terça, 14 de março – Engenhão

Botafogo x Estudiantes

Terça, 14 de março

Barcelona de Guayaquil x Atlético Nacional

Grupo 2

Santos

Santa Fe

Sporting Cristal

The Strongest

Quinta, 9 de março

The Strongest x Santa Fe

Quinta, 9 de março – Nacional do Peru

Sporting Cristal x Santos

Grupo 3

River Plate

Emelec

Independiente de Medellín

Melgar

Terça, 14 de março

Melgar x Emelec

Quarta, 15 de março

Independiente de Medelín x River Plate

Grupo 4

San Lorenzo

Católica

Flamengo

Atlético Paranaense

Terça, 7 de março – Arena da Baixada, 21h

Atlético-PR x Universidade Católica

Quarta, 8 de março – Maracanã

Flamengo x San Lorenzo

Grupo 5

Peñarol

Palmeiras

Wilstermann

Atlético Tucumán

Terça, 7 de março

Wilstermann x Peñarol

Quarta, 8 de março, Monumental José Fierro

Tucumán x Palmeiras

Grupo 6

Atl. Mineiro

Libertad

Godoy Cruz

Sport Boys (Bol.)

Quarta, 8 de março – Mundialista Mendoza, 19h30

Godoy Cruz x Atlético-MG

Quarta, 8 de março

Sport Boys x Libertad

Grupo 7

Nacional (U.)

Chapecoense

Lanús

Zulía

Terça, 7 de março – Pachencho, 21h45

Zulía x Chapecoense

Quinta, 9 de março

Lanús x Nacional de Uruguai

Grupo 8

Gremio

Guaraní

Zamora

Dep. Iquique

Terça, 7 de março

Dep. Iquique X Guaraní

Quinta, 9 de março – La Carolina, 19h30

Zamora x Grêmio

