Libertadores: Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nas oitavas; veja duelos

Sorteio da Conmebol definiu os confrontos do mata-mata do torneio. Quartas podem ter Corinthians x Palmeiras

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. A primeira fase do mata-mata terá um duelo brasileiro: Cruzeiro e Flamengo. Como o time carioca se classificou em segundo em seu grupo, a equipe mineira decide em casa. O confronto tem rivalidade recente: os dois clubes fizeram a final da Copa do Brasil de 2017, com o time de Belo Horizonte levando o título nos pênaltis.

Entre as outras equipes brasileiras, o Corinthians enfrenta o Colo-Colo (Chile), o Grêmio pega o Estudiantes (Argentina), o Palmeiras encara o Cerro Porteño (Paraguai) e o Santos joga contra o Independiente (Argentina). Os confrontos acontecem em agosto, depois da Copa do Mundo.

O sorteio também definiu o chaveamento da competição até a grande final. Caso Corinthians e Palmeiras passem de fase, se enfrentam em um clássico paulista já nas quartas de final. O sempre respeitado Boca Juniors vai jogar contra o vencedor do duelo brasileiro entre Cruzeiro e Flamengo caso elimine o Libertad nas oitavas.

Confira abaixo os duelos das oitavas e as chaves da Libertadores:

Clubes à esquerda decidem em casa

River Plate (ARG) x Racing (ARG)

Corinthians x Colo-Colo (CHI)

Cruzeiro x Flamengo

Grêmio x Estudiantes (ARG)

Atlético Nacional (COL) x Atlético Tucumán (ARG)

Libertad (PAR) x Boca Juniors (ARG)

Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)

Santos x Independiente (ARG)

