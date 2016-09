Libertadores terá mais times e de fevereiro a novembro.

Reunião nesta terça-feira na Conmebol define aumento de 38 para 42 equipes a partir da próxima edição

A Conmebol anunciou após a reunião realizada nesta terça-feira com a presença de membros de todas as federações e também da federação mexicana de futebol, uma mudança drástica na disputa da Libertadores-2017. A partir da próxima temporada, a competição aumentará de 38 para 42 times, e passará a ser disputada de fevereiro a novembro, em 42 semanas.

A reunião estabeleceu que o número de representantes de cada país será definido em uma reunião do Conselho da Conmebol, que ocorrerá entre os dias 11 e 13 de novembro.

Outra grande novidade é que a Libertadores passará a seguir os moldes da Liga dos Campeões da Europa. Dez times que forem eliminados na fase de grupos da Libertadores automaticamente entrarão na Sul-Americana, que será disputada entre os meses de julho e de dezembro.

Além disto, todos os campeões da Libertadores e da Sul-Americana passarão a ter vaga assegurada na edição seguinte da Libertadores não importando as suas colocações nos torneios nacionais.

Segundo o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que postou em suas redes sociais fotos da reunião celebrada nesta terça-feira na sede da entidade enm Assunção, as mudanças contribuirão tecnicamente para a competição:

‘Isso irá potenciar a qualidade do futebol sul-americano e dar maior impulsão ao desempenho esportivo, promovendo a sustentabilidade de clubes e associações, pois há muitos anos os clubes ficam escolhendo, por falta de datas, se escolhem jogar o campeonato nacional ou uma das ligas sul-americanas e isso vinha afetando demais a qualidade de ambas as competições.’

