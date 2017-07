Licenciamento de veículos com placas de finais 06, 16, 26 e 36 vence sexta

O condutor que for flagrado com o licenciamento em atraso terá que pagar multa no valor de R$ 293,47 e receberá pontos na carteira.

Os proprietários de cerca de 60 mil veículos com placas de finais 06, 16, 26 e 36, registrados no Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), deverão pagar o licenciamento anual até sexta-feira (14). O condutor que for flagrado com o licenciamento em atraso terá que pagar multa no valor de R$ 293,47, receberá sete pontos na carteira de habilitação e terá o veículo removido ao parque de retenção.

De acordo com a Diretoria de Tecnologia e Informática do órgão, a maior parte dessa frota está concentrada nos municípios de Belém (11.755 veículos), Ananindeua (3.544), Marabá (3.385), Santarém (2.980) e Castanhal (2.159).

O boleto da taxa de licenciamento pode ser impresso por meio do site, no qual é possível fazer o levantamento prévio do valor a ser pago. Ao solicitar a impressão para pagamento, o proprietário pode escolher se deseja receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em seu endereço ou em uma agência dos Correios.

O boleto contempla, além da taxa do Detran, o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) – devido à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) -, o seguro DPVAT e multas, se houver. A quitação dos valores pode ser via internet, nas agências bancárias ou nos caixas eletrônicos.

Fonte: G1 PA.

