Licenciamento para finais de placa 00, 10, 20 e 30 só até sexta

Os proprietários de veículos com placas de finais 00, 10, 20 e 30 têm até esta sexta-feira (10) para garantir o licenciamento sem multa. Segundo dados da Diretoria de Tecnologia e Informática (DTI) do Detran, há 68.554 mil veículos com esses finais registrados no Pará. Só na Região Metropolitana de Belém são 19.470. Em seguida, vêm os municípios de Marabá, no sudeste, com 3.532 veículos, e Santarém, no oeste, com 3.085.

Segundo o Detran, o condutor flagrado em veículos com o licenciamento em atraso pagará multa de R$ 293,47, e receberá sete pontos na carteira de habilitação, além de ter o veículo removido ao parque de retenção do órgão. A medida está prevista no artigo 230, capítulo V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O boleto da taxa de licenciamento pode ser impresso pelo site www.detran.pa.gov.br, onde também é possível fazer o levantamento prévio do valor a ser pago.

O proprietário tem a opção de escolher se deseja receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em seu endereço ou numa agência dos Correios, ao requerer a impressão para pagamento. O boleto contempla, além da taxa do Detran, o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), devido à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa); o seguro DPVAT e multas, se houver alguma. A quitação dos valores pode ser efetuada via internet banking, nas agências bancárias ou em caixas eletrônicos.

