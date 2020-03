Licitação da prefeitura de Parauapebas é suspensa pela Justiça

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A empresa de engenharia contratada através da licitação será responsável pelas obras de macro e microdrenagem do sistema viário, de esgotamento sanitário, de urbanização e de iluminação pública às margens do rio Parauapebas, pertencentes à primeira parte do programa de saneamento ambiental da prefeitura local.

A impetrante também afirmou nos autos que a habilitação da empresa Transvia Construções e Serviços LTDA, que ficaria responsável por fazer as obras, é ilegal, pois a mesma não cumpriu com os requisitos de comprovação técnico-operacionais, “já que todo o acervo técnico juntado pela empresa licitante encontra-se em nome de terceiros, qual seja, da Construtora Gomes Lorenço S/A”.

O mandado de segurança foi impetrado pela empresa JM Terraplanagem e Construções LTDA, que denunciou ao juízo atos ilegais praticados durante o procedimento licitatório LPN nº 001/2019 GABIN. Segundo a empresa, foi ela que apresentou proposta mais vantajosa à administração pública, com diferença de mais de R$ 7 milhões da apresentada pela empresa que ficou em segundo lugar nesse quesito. A decisão foi proferida no último dia 21 de fevereiro.

