Líder da Ku Klux Klan ameaça queimar jornalista negra durante entrevista

“Eu sabia que iriam me insultar. Eu sabia que iriam me tratar mal, mas nunca imaginei que fosse ser naquele nível.”

De acordo com a Univision, a entrevista foi gravada em 24 de julho, ou seja, antes do confronto entre supremacistas brancos e antiextremistas em Charlottesville. Lá, no último final de semana, um homem atropelou manifestantes contrários aos supremacistas, matando uma mulher e deixando pelo menos 19 feridos.

O episódio envolveu Chris Barker, descrito como “grande mago” do grupo supremacista Loyal White Knights (LWK), um braço da KKK, e a jornalista colombiana Ilia Calderón, apresentadora do canal.

Ilia Calderón, que nasceu na Colômbia e trabalha nos EUA no canal Univision, foi alvo de insultos: ‘Mongoloide’. Emissora vai exibir o vídeo do encontro neste domingo (20).

