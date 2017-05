Líder de assentamento é morta na zona rural de Castanhal, no Pará

Crime aconteceu na noite da última quinta-feira (4), em frente ao neto da vítima. Dois homens de moto dispararam seis vezes contra a trabalhadora.

A presidente da Associação de Moradores do Assentamento 1º de Janeiro, Kátia Martins, de 43 anos, foi assassinada dentro de casa na noite de quinta-feira (4), na zona rural do município de Castanhal, no nordeste do Pará.

De acordo com a Polícia, ainda não há pistas dos dois homens que chegaram de moto e atiraram seis vezes, na frente do neto da vítima, de seis anos. Uma equipe esteve no local e descarta a possibilidade de latrocínio. Kátia foi velada na comunidade e será sepultada em Capanema, onde moram os familiares da vítima.

Em nota divulgada pela Central Única dos Trabalhadores, o membro do Sindicato dos Assalariados Rurais de Castanhal, Pablo Esquerdo, afirma que o crime tem características de execução. A nota diz ainda que Kátia chegou a correr e pedir para que o neto fosse poupado, segundo testemunhas.

“O local é uma área de conflito e Kátia já tinha sofrido ameaças. Existem grupos rivais que queria a terra para vender”, disse Esquerdo na nota. O assentamento está localizado no quilômetro 20 da rodovia PA-127, onde vivem 94 famílias há cinco anos.

Conflitos

Segundo a Comissão Pastoral da Terra, nos últimos dez anos, 860 conflitos agrários foram registrados, sendo que 102 pessoas foram assassinadas. Em 2016, seis pessoas foram mortas. A CPT informou ainda que esses conflitos ocorrem com mais frequência nas regiões sul e sudeste do Pará.

