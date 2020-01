Líder de quadrilha de assalto a bancos é executado em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme informações da Polícia Militar, Lindomar, conhecido como “Nenezão”, estava dentro do carro, uma caminhonete Hillux, de cor Prata, quando foi morto. Com ele também estava um homem identificado como Geraldo, que também foi atingido por tiros e morreu horas depois.

You May Also Like