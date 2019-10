Líder do Comando Vermelho é enforcado em Penitenciária Central de MT

Líder do Comando Vermelho é enforcado na PCE (Penitenciária Central de MT)

Paulo Cesar da Silva, conhecido como ‘Petróleo’, apontado como um dos líderes do comando vermelho é encontrado morto na PCE

Paulo Cesar da Silva, conhecido como ‘Petróleo’, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho (CV) é encontrado morto na madrugada deste domingo (27.10), na Penitenciária Central do Estado (PCE). Ele dividia cela com mais quatro integrantes do CV. A informação ao VG Notícias é da presidente do Sindspen/MT, Jacira Maria da Costa.

Petróleo foi encontrado enforcado no banheiro da cela, porém, existe a suspeita é que foi “queima de arquivo”. Ele estava envolvido na entrada ilegal de celulares no presídio.

Segundo fonte do VG Notícias, há sinais evidentes de que “Petróleo” foi assassinado, o corpo está cheio de marcas, dando a entender que houve luta. Os presos que estavam com ele na cela também tem marcas pelo corpo.

Segundo a presidente do Sindespen, tudo indica queima de arquivo. “Ele pode ter sido ameaçado e por conta disso se suicidou. A Politec está no PCE neste momento e vai fazer as investigações para saber o que realmente ocorreu”, disse a presidente do Sindespen.

Quanto à rotina no presídio, Jacira disse que segue normalmente. “Está tudo normal, inclusive as visitas estão acontecendo normalmente desde cedo. Até porque não houve nenhum tumulto, encontraram o preso morto no banheiro, que indica suicídio. Não tem motivo para suspender a vista e mudar a rotina”, disse.

Em junho deste ano, durante a operação Assepsia deflagrada pela Polícia Civil, prendeu sete pessoas envolvidas com entrada de celulares dentro da Penitenciária e seria com anuência de servidores do presídio.

O Ministério Público denunciou por envolvimento no esquema, Paulo Cesar da Silva, conhecido como ‘Petróleo’ e Luciano Mariano Silva, conhecido como Marreta, ambos do Comando Vermelho, o então diretor-geral, Revétrio Francisco da Costa, subdiretor do PCE, Reginaldo Alves dos Santos e os militares: Cleber de Souza Ferreira, Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira e Denizel Moreira dos Santos Júnior.

Foram localizados 86 aparelhos de celulares, além de dezenas de carregadores, chips, fones de ouvido, produtos escondidos dentro da porta de um freezer, que foi deixado na PCE para ser entregue a Paulo Cesar da Silva, – o Petróleo.

Por:Edina Araújo/VG Notícias

