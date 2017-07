Líder do PSD é acusado de ser mandante da morte de prefeito

Ricardo Chegado foi denunciado por executor do crime em Breu Branco

O empresário Ricardo Chegado, presidente do PSD (Partido Social Democrático) de Breu Branco, sudeste paraense, é apontado como principal mandante da morte do prefeito Diego Kolling, conhecido como “Alemão”, crime ocorrido em maio deste ano. Ricardo foi denunciado por Antônio Moura, de 40 anos, identificado como o executor do gestor no dia 16 de maio na rodovia PA-150. As informações foram confirmadas pela Segup (Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social) nesta sexta-feira (28). Ambos foram presos durante uma operação realizada em Breu Branco na manhã de hoje.

O executor foi preso durante uma operação policial no município, onde a polícia cumpria mandados de prisão, buscas e apreensão e condução coercitiva. Já Ricardo foi localizado em uma fazenda na zona rural de Breu Branco. Ao todo, 40 policiais, entre civis e militares, participaram das ações. O mandante e o executor do crime, assim como outros três presos na operação, foram encaminhados para Superintendência Regional da Polícia Civil de Tucuruí. Os presos devem ser transferidos para Belém ainda na tarde de hoje. Ricardo foi o principal coordenador da campanha do deputado federal Éder Mauro (PSD) em Breu Branco.

O caso

O prefeito da cidade Breu Branco, sudeste do Estado, Diego Kolling (PSD), foi assassinado a tiros no dia 16 de maio deste ano quando pedalava na companhia de amigos pela rodovia PA-150, que liga os municípios de Tucuruí e Goianésia do Pará. Conforme informações de testemunhas, a vítima foi baleada duas vezes por homens armados que estavam em duas motocicletas. Uma das hispóteses levantadas pela polícia é de execução e emboscada. Diego Kolling foi eleito com 10.916 votos (46,75%) nas Eleições 2016.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...