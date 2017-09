Líder do ranking nacional de tiro prático, atleta santareno intensifica treinos de olho no paraense

Alessandro Nascimento vai até Altamira no fim de semana para a disputa da 4ª etapa do campeonato estadual. Em outubro, o atleta vai até Natal para disputa do Brasileiro

O atleta santareno Alessandro Nascimento retornou à Santarém após uma excelente participação no Mundial de Tiro Prático realizado na França. Alessandro foi o segundo brasileiro melhor colocado na competição, mas quem pensa que ele vai tirar férias, alguns dias de descanso ou algo parecido, está muito enganado.

O atleta está intensificando os treinamentos, já que no próximo fim de semana ele participa da quarta etapa do Paraense de tiro prático, em Altamira.

– Estou focado, vou continuar os treinos – contou Alessandro.

Ao GloboEsporte.com o atleta fez uma avaliação da sua participação na competição mundial. Alessandro contou que conseguiu se manter entre os 20 melhores atiradores do campeonato nos quatro primeiros dias de prova, mas um “tropeço” no último dia da competição fez ele ter uma queda no ranking, mas nada que desanimasse, pelo contrário, só o motivou ainda mais.

– Estou muito satisfeito e feliz com o meu resultado. Foi excelente para o Brasil, temos que evoluir muito ainda no esporte, mas o resultado não é ruim. Estou liderando o ranking nacional, onde os 4 melhores conseguem vaga para o Pan-americano do ano que vem que será na Jamaica – disse.

O resultado de Alessandro na França foi tão bom que o santareno conseguiu um patrocínio internacional de uma empresa que trabalha com armamentos.

Em Outubro o santareno vai até Natal, onde vai disputar a quinta etapa do Campeonato Brasileiro.

