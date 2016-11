Líder do Sintraf e MST rebate divulgação de produtores rurais sobre invasão em Novo Progresso

Estamos regularizando área doada para assentar legalmente os assentados, as informações estão distorcidas, nos não somo baderneiros e lideramos com responsabilidade, argumentou.

Aluisio Sampaio (Alenguer) líder do Sintraf e representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) rebateu em vídeo, acusações dos Produtores Rurais de Novo Progresso, que divulgaram invasões de propriedades na região por parte de sua liderança.

You May Also Like