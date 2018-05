Líder dos caminhoneiros desafia governo: ‘Vai correr sangue’

(Foto: © Reuters / Ueslei Marcelino)- Nesta sexta, o presidente Michel Temer acionou as forças federais para a liberação das rodovias bloqueadas em todo o país

presidente da Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros), José da Fonseca Lopes, acredita que o governo não poderá acabar com a greve dos caminhoneiros. Segundo ele, o cenário poderá se tornar violento com o emprego do Exército e das forças policiais na liberação das rodovias bloqueadas.

“Ninguém vai conseguir tirar o caminhoneiro. Vai correr sangue nisso aí”, afirmou Lopes em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Apesar de dizer que vai fazer “o que for possível” para que o conflito não se acentue, Lopes diz o cenário pode virar uma “aberração”.

“O caminhoneiro é uma pessoa rude, uma pessoa simples. Quando ele entra numa briga, é difícil de tirar ele dessa briga”, disse. “Então isso pode criar sérios transtornos. Espero que não”, completa.

Durante pronunciamento nesta sexta-feira (25), o presidente Michel Temer disse que vai usar as forças federais para liberar as estradas bloqueadas pelos caminhoneiros e pediu que os governadores façam o mesmo. “O governo terá coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro”, disse o presidente.

