Líder e invicto após a volta: o que o Flamengo pode esperar do Independiente del Valle na Libertadores

Equipe disputou nove jogos e não perdeu. Desempenho surpreende o técnico Miguel Ángel Ramírez, que descarta sentimento de revanche pela Recopa

Líderes do Grupo A com seis pontos nas duas primeiras rodadas, Flamengo e Independiente del Valle voltam à disputa da Libertadores nesta quinta-feira, após 187 dias de paralisação forçada pela pandemia do coronavírus. Mas como chegam os equatorianos para este duelo? O tempo passou, mas o Del Valle segue como um adversário muito forte e está invicto.

Desde a retomada do Campeonato Equatoriano, dia 15 de agosto, o Independiente del Valle disputou nove partidas, com seis vitórias e três empates – 20 gols marcados e 11 sofridos. O 4 a 2 sobre o Delfín no último domingo deu ao time a liderança provisória da competição – a LDU tem a mesma pontuação, mas um jogo a menos.

Já o Flamengo, depois do título Carioca, voltou a atuar no dia 9 de agosto, pelo Brasileiro. Fez dez jogos, ganhou cinco, empatou dois e perdeu três – fez 13 gols e sofreu 13.

Ao contrário do Flamengo, que teve a saída de Jorge Jesus e a chegada de Domènec Torrent, a equipe equatoriana mantém o longo trabalho do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez – que foi um dos nomes analisados quando a diretoria procurava o sucessor de Jesus.

Miguel Ángel Ramírez: “Não tem revanche da Recopa”

Assim como Dome, Ramírez tentou rodar o elenco para dar gás aos jogadores nesta maratona de jogos. O Independiente del Valle respondeu bem e teve um ótimo desempenho. O técnico disse estar satisfeito, elogiou o Flamengo e disse que o encontro não terá um gosto de revanche pela Recopa, vencida pelos comandados de Jorge Jesus no início desta temporada.

– Eu não esperava chegar a este jogo da forma que estamos. Na verdade, não sabia como íamos estar. É uma situação muito nova. Não sabia como funcionaríamos coletivamente, mas o rendimento individual foi muito acima do esperado. Estou contente de como chegamos para enfrentar um rival de tanta categoria. Vamos quebrar a cabeça para ver o que fazer, mas não tem revanche da Recopa. Eles ganharam. Vamos tentar fazer nosso trabalho e avançar pela classificação – disse o espanhol após a vitória sobre o Delfín.



Miguel Ángel Ramírez, técnico do Independiente del Valle — Foto: Divulgação/Del Valle

Os equatorianos têm como novidade no elenco em relação aos dois primeiros jogos da Libertadores a chegada do volante argentino Braian Rivero, que era do Newell’s Old Boys. A equipe perdeu Alan Franco, contratado pelo Atlético-MG.

Entre os destaques do Del Valle estão o atacante panamenho Gabriel Torres, goleador do time, o capitão Cristian Pellerano e Moisés Caicedo.

Por decisão da Conmebol, o jogo desta quinta-feira, às 21h, será disputado no estádio Casa Blanca, da LDU. Flamengo e Del Valle comandam o grupo com seis pontos.

Por Fred Huber — Rio de Janeiro

