Líder quilombola é assassinada e enterrada em mata

Um crime bárbaro assusta moradores do município do Moju, região nordeste paraense. Uma líder quilombola de 69 anos foi morta e enterrada com o corpo apresentando sinais de violência sexual.

Segundo informações da família, Maria Trindade da Silva Costa desapareceu na sexta-feira (23), quando voltava de bicicleta para a casa após fazer os rotineiros trabalhos de assistência a outros moradores da comunidade Santana, onde morava, na localidade Jambu-Açu.

“Foi crueldade, uma barbárie. Violência pura e gratuita. Ela não merecia um fim com tanta violência. Estava com as roupas rasgadas, lutou até as últimas forças”, disse Jane Malcher, sobrinha da vítima.

Ao redor do local onde o corpo foi enterrado, moradores da comunidade não acreditavam no que viam (Foto: via/WhatsApp)

A sobrinha de Maria relatou ainda que o desaparecimento foi reclamado por volta das 18h da sexta entre os familiares e somente às 22h do sábado (24) que o corpo foi encontrado enterrado na área de matagal.

“Nós queremos Justiça. Ela era uma mulher de Deus. Saiu na sexta e durante o sábado não a encontramos. Aqui é uma comunidade tipo balneário, passam várias pessoas que não são daqui”, completou Jane afirmando que a tia não tinha inimigos.

POLÍCIA

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão sendo feitas por policiais de Abaetetuba e Moju.

“As suspeitas são de homicídio, não se sabe se houve violência sexual. A perícia vai informar isso”, informou a PC reiterando que a área onde o corpo foi encontrado fica cerca de duas horas e meia do centro do Moju.

IML

Por volta das 13h deste domingo, peritos do Centro de Perícia Científica (CPC) Renato Chaves foram até o local onde fizeram a remoção do corpo que foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba.

O velório e sepultamento serão realizados na comunidade Santana.

