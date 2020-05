Liderança indígena da etnia Asurini morre de Covid-19 no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mais de 81 mil índios no Brasil estão em situação de vulnerabilidade crítica –ou seja, correm alto risco de sucumbir caso a pandemia de Covid-19 chegue às suas regiões, de acordo com um estudo de antropólogos e geógrafos liderados pela demógrafa Marta Azevedo, da Unicamp.

Em Tucuruí, sudeste do Pará, uma liderança indígena morreu de Covid-19, na sexta-feira (22). No município, há confirmação de sete indígenas da etnia Asurini infectados pelo novo coronavírus.

