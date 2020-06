Lideranças do Assentamento Terra Nossa comemora novas conquistas

Dois poços artesiano beneficiará moradores do Assentamento Terra Nossa

Energia Eletrica Luz par Todos e Pronaf, são conquistas anunciadas.

A conquista de dois poços artesiano deixou a comunidade coordenada pela Associação Nova Vitoria , dos Assentados do Terra Nossa, Vila Rural, super feliz. A conquista faz parte das ações do projeto Redes Socioprodutivas, em parceria com o Incra de Santarém , para estimular as cadeias de produção da agricultura familiar na região da rodovia Br 163, nos assentamentos.

Muitas familias serão beneficiadas com a perfuração de dois poços artesiano na Comunidade do Assentamento, um poço será com 82 metros outro com 135 metros,disse Marcia Melo ao Jornal Folha do Progresso.

Os Poços, depois de instalado, irá levar o líquido precioso às familias para consumo humano e suas atividades de hortaliças, gerando emprego e renda.

PRONAF

Maria Marcia E. de Melo, Presidente da Associação Nova Vitoria, anunciou a primeira conquista de “PRONAF A” no Assentamento, o beneficiado foi o produtor Antonio Marcos Lacerda , o convenio foi com o INCRA de Santarém.

Energia Rural

O Assentamento esta recebendo energia elétrica do Governo Federal, a luta pela implantação da rede vem de anos, o programa Luz para Todos, vem de encontro com a extrema necessidade dos assentados, a instalação esta prevista para conclusão até mes de agosto deste ano e todos os assentados deverão ser beneficiados. A obra vem sendo realizada pela Equatorial Energia.

Por/JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...